© foto di Federico Gaetano

Il Manchester City vuole fare la spesa a Madrid. Come riporta GhanaSoccerWeb, infatti, i Citizens starebbero pensando al centrocampista dell'Atletico Thomas Partey per sostituire a lungo termine Fernandinho nello scacchiere di Guardiola. Il ghanese classe '93 in questa stagione ha collezionato finora due gol e cinque assist in 34 presenze.