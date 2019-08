Atl. Madrid, pochi minuti con la Juve: problema all'adduttore per Costa

© foto di Imago/Image Sport

Al 55' Diego Costa è entrato in campo nell'amichevole contro la Juventus per sostituire Alvaro Morata. L'attaccante ispanico-brasiliano però è durato pochi minuti in campo perché aveva dei problemi all'adduttore e Simeone ha deciso di riportarlo in panchina: "Si trascinava con un po' di dolore e abbiamo deciso di non rischiare", ha ammesso il Cholo ad una settimana dall'inizio de La Liga.