© foto di J.M.Colomo

Dopo il gol realizzato nel 2-0 rifilato all'Athletic Bilbao, il giocatore dell'Atletico Madrid Saul Niguez ai microfoni di Movistar TV ha detto: "Sono molto contento di come abbiamo giocato la partita, abbiamo realizzato una partita concreta, abbiamo fatto ciò di cui avevamo bisogno per ferire l'avversario. Scendiamo in campo sempre per cercare i tre punti, gli ultimi tre pareggi ci avevano lasciato l'amaro in bocca. Questa vittoria è buona per noi. Il mio gol? Sicuramente ne avevo bisogno per sentirmi bene, per sentire che da quel punto di vista posso contribuire anche io".