Ai microfoni di Cadena Cope è intervenuto Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid: "Quando arriva una partita come il derby, uno diventa più nervoso. Nel calcio tutto può succedere: vinceremo", ha dichiarato in vista della stra-cittadina di Madrid di domani, prima di passare ad un commento su uno dei principali temi di attualità, la querelle con il Barcellona a proposito del pagamento di Griezmann. "Li metto io i 300 euro - si è offerto ironicamente Cerezo - con cui li hanno multati. Non è molto normale che il regolamento sia così. Vorrei che il Barcellona, l'ambiente e la tifoseria, trattasse Griezmann come è stato trattato all'Atletico. Certo, se dovessi incontrarlo lo saluterei".