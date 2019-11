L'Atlético Madrid comunica che gli esami a cui è stato sottoposto Diego Costa hanno rilevato una ernia discale cervicale. Non sono stati resi noti i tempi di recupero, col brasiliano che dovrà consultarsi in questi giorni da uno specialista in neurochirurgia. 31 anni, la stagione del centravanti è fin qui un flop con sole 2 reti segnate in 15 partite, considerando sia campionato che Champions League.