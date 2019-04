Atletico Madrid, duello tedesco per il terzino Filipe Luis

© foto di Federico Gaetano

In estate si profila un duello tedesco per l’esperto terzino Filipe Luis, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Ne è certo Kicker che rivela come il Bayer Leverkusen abbia messo nel mirino l’esperto brasiliano con l’ad Rudi Voller che avrebbe già contattato il diretto interessato. Sul classe ‘85 però ci sarebbe anche il Borussia Dortmund pronto a inserirsi nella trattativa e strappare il terzino ai rivali.