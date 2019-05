Atletico Madrid, Griezmann al Barça: taglio dell'ingaggio in vista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Equipe ha svelato in anteprima la cifra dell'accordo tra il Barcellona e Antoine Griezmann. Il francese, che con ogni probabilità firmerà per i blaugrana, dovrebbe percepire 17 milioni di euro fino al 2024, sei in meno rispetto all'accordo stipulato nel recente passato con i Colchoneros.