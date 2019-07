© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci saranno contropartite nell'affare che porterà Kieran Trippier all'Atlético Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sports i colchoneros verseranno 24 milioni di euro al Tottenham. Il terzino inglese è atteso oggi in Spagna per le visite mediche. Gli Spurs hanno rifiutato Angel Correa, offerto come parziale contropartita nel'affare.