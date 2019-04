© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona, Borussia Dortmund e ora Betis Siviglia. In futuro, forse, l'Atletico Madrid. Marc Bartra potrebbe salutare l'Andalusia in estate per vestire la maglia dei colchoneros di Diego Pablo Simeone, secondo quanto scrive Marca. Il difensore classe '91, nel corso della carriera, ha avuto modo di vestire la maglia della Nazionale spagnola in 14 occasioni riuscendo a segnare un gol.