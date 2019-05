Atletico Madrid, piace Marcos Alonso: lo spagnolo ha già detto sì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Marcos Alonso, ex Fiorentina oggi in forza al Chelsea, potrebbe essere in spagna. Secondo quanto riportato da Marca infatti, Alonso sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid. I primi contatti risalgono a circa due mesi fa, con lo spagnolo che avrebbe già detto sì ai Colchoneros.