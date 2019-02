L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, parla a Rai Sport, dopo la gara vinta contro la Juventus. Queste le sue parole: "Sì, mi aspettavo questa gara, molto difficile. Abbiamo pressato tanto la Juventus con i mediani. Volevamo questa gara e abbiamo approfittato delle occasioni per fare gol. Diego Costa titolare? Lo conosco bene, avevamo parlato con lui e Morata per fare una staffetta. 2-0? Risultato giusto, beh, contano i fatti. A Torino non sarà facile, ci sarà da soffrire. Gesto dell'esultanza? Beh, l'avevo già fatta, mettere in campo Diego Costa e Koke dall'inizio, beh, ci volevano gli attributi".