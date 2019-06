© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atletico Madrid guarda in casa Real per rinforzare il centrocampo. Come riporta Cadena COPE, nelle ultime ore i colchoneros avrebbero fatto infatti dei concreti passi in avanti per il centrocampista merengue Marcos Llorente. Classe '95, lo spagnolo è completamente fuori dai piani di Zidane e cerca maggiore spazio in vista del futuro dopo le sole 16 presenze (1179 minuti giocati) della scorsa stagione.