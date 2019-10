L'allenatore dell'Augsburg Martin Schmidt si gode il punto strappato ai campioni del Bayern con un gol segnato in pieno recupero. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club:

"Innanzitutto auguro a Niklas Süle (infortunatosi nel primo tempo, n.d.r.) un pronto recupero. Avevamo fatto una premessa chiara, volevamo dimostrare che possiamo esistere come squadra e avere una mentalità. Le critiche erano giustificate. Era importante scrivere la nostra storia. Per me Koubek è stato il Man of the Match, ha dimostrato che la fiducia in lui è giustificata. Abbiamo corso otto, nove chilometri in più rispetto al nostro avversario e alla fine siamo stati premiati con un punto. Quello di oggi è stato un segnale importante al campionato".