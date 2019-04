Il Borussia Dortmund ha deciso: Jadon Sancho non sarà venduto la prossima estate. Nonostante i tentativi di Manchester City e Real Madrid, la dirigenza giallonera ha risposto in maniera categorica: il talento inglese non partirà, almeno fino al 2020-2021. L'esterno d'attacco classe 2000 in questa stagione ha realizzato finora 12 gol e 19 assist in 40 presenze.