© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets ha parlato a Sport Illustrated soffermandosi anche sul prossimo arrivo di Frenkie De Jong: "Un giocatore spettacolare. Non ce ne sono molti della sua età con quella qualità e quel controllo del pallone. Il fatto che arrivi dall'Ajax, che ha una filosofia simile alla nostra, lo aiuterà a far bene. Il mio futuro? Ho sempre detto che il giorno in cui non potrò dare il 100% mi farò da parte. Il futuro non si può prevedere, ma sono una fanatico degli Stati Uniti".