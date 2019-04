Barça, follie per Rashford: Coutinho e Malcom possibili contropartite

© foto di imago sportfotodienst

Il Barcellona sta maturando sempre più l'idea di tentare il tutto per tutto per arrivare a Marcus Rashford. Per convincere lo United a cedere il proprio attaccante, si legge sul Mundo Deportivo, i blaugrana starebbero pensando di inserire come parziale contropartita il cartellino di Philippe Coutinho o quello di Malcom.