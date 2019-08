Barça, Junior Firpo sfida il suo Betis: "Salto di qualità con Fekir"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Junior Firpo contro il suo passato, già alla seconda giornata di Liga. Queste le parole del nuovo laterale del Barcellona ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara col Betis: "Non vedo l'ora di giocare, voglio debuttare al Camp Nou contro la mia ex squadra. Cosa potrei chiedere di più? Spero naturalmente in una bella partita e in una vittoria. Il Betis è una squadra molto pericolosa, dovremo stare attenti. In maglia biancoverde ci sono calciatori di grande talento, per di più quest'estate è arrivato un campione come Fekir che ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità. Personalmente mi sento già pienamente inserito al Barcellona, seguo i consigli del mister e conosco sempre di più i miei nuovi compagni".