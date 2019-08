Alle 21 il Barcellona affronterà il Betis Siviglia nella prima gara della stagione al Camp Nou. Ernesto Valverde ha diramato la lista dei convocati che non prevede Leo Messi, il quale non si è allenato ieri con il gruppo ed è ancora alle prese con problemi fisici. Sarà dunque l'occasione di vedere Antoine Griezmann titolare per la prima volta nel suo nuovo stadio vista anche l'assenza di Dembele e Suarez infortunati.