Il caso Antoine Griezmann sembra soltanto all'inizio, ma intanto il Barcellona continua a sfoggiare sui social il suo nuovo colpo di mercato. Su Twitter i blaugrana hanno infatti pubblicato un video dell'attaccante francese, che spiega il perché della sua scelta di lasciare l'Atletico Madrid e trasferirsi in Catalogna: "Mio padre mi ha insegnato che i treni non passano soltanto una volta (riferimento al gran rifiuto dello scorso anno, ndr). È arrivata l'ora di accettare la sfida di una nuova destinazione. Finalmente i nostri cammini si uniscono. Difenderò la maglia del Barcellona con impegno e dedizione. È il nostro momento, questo è il nostro cammino".

