© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona Rafinha ha parlato a Radio MARCA soffermandosi sulla sua situazione e sull'attualità di casa blaugrana: "Valverde? E' una persona chiara, che dice sempre ciò che pensa. Sa cosa ci giochiamo e organizza bene la squadra. Siamo felicissimi del mister, ci dà tanto. La squadra? La vedo benissimo, nelle partite che contano emerge la motivazione e non la stanchezza. Ci sono delle rotazioni e questo è importante per me, succedeva anche nell'anno del Triplete. Le mie condizioni dopo la rottura del crociato? Sto bene, miglioro giorno dopo giorno. Sono stati mesi complicati e devo avere pazienza".