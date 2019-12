Barça-Real, polemico tweet dei blancos: "Mancano due rigori su Varane"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si placano le polemiche post-Clásico in Spagna. A recriminare per la mancata concessione di due calci di rigore è stato proprio il Real Madrid, che su Twitter dopo la partita del Camp Nou (0-0) ha pubblicato una foto di Varane visibilmente trattenuto in area da Rakitic. "Varane ha subito un fallo da Lenglet e, due minuti dopo, è stato trattenuto per la maglia da Rakitic. Né l'arbitro né il VAR hanno visto i due calci di rigore", recita il polemico tweet dei blancos.

Un messaggio che in queste ore ha trovato comprensibilmente grandi consensi a Madrid, scatenando invece l'ira dei tifosi blaugrana. E pensare che, al termine di Real Sociedad-Barcellona (2-2) sabato scorso, erano stati proprio i culé a lamentarsi fortemente per un episodio arbitrale a sfavore...