Dopo la sconfitta rimediata al debutto in Liga contro l'Athletic, Sergi Roberto ha sottolineato le difficoltà riscontrate dal Barcellona: “È stata una serata difficile, nella prima partita di campionato che vuoi vincere. Hanno lottato dall'inizio alla fine e si sono presi i tre punti. A centrocampo hanno fatto una marcatura a uomo e le cose non sono andate come volevamo. È vero che nella preseason avevamo giocato insieme a De Jong e Aleñá, ma nella Liga tutto è diverso, Frenkie è appena arrivato e tutti dobbiamo adattarci. Raúl García lo ha seguito per tutta la gara e non ha giocato palla come piace a lui. È l'inizio della stagione e da ora in poi c'è ancora molto da vincere".