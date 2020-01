Barça, Valverde: "Non mi aspettavo che Alena se ne andasse così presto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha presentato così in conferenza stampa il derby di domani con l'Espanyol: "L'Espanyol vive un momento complicato, ma proprio per questo domani cercherà di risollevarsi con tutte le sue forze. Per noi è una partita importante, vogliamo vincere".

Il rientro tardivo di Messi, Luis Suarez e Vidal?

"Avevano dei compiti durante le vacanze e li hanno svolti, sono arrivati bene tutti e tre. Vedremo se farli giocare domani".

Dani Olmo è un obiettivo?

"Dani ha già giocato nel Barcellona, è un buon calciatore che ora però milita in un'altra squadra. Ripeto, è un buon giocatore".

Propositi per il 2020?

"Vogliamo vincere tante partite e tanti titoli perché il Barcellona sia sempre più grande".

Mercato di gennaio?

"Aleña intanto è andato al Betis... Non mi aspettavo che succedesse così presto, ma lui aveva una clausola nel contratto che gli permetteva di partire già a gennaio. Ora abbiamo un calciatore in meno, ma non penso che ci saranno altre cessioni. Non ho motivi per i quali pensarlo".

Neto?

"Non abbiamo dubbi su di lui. Sostituirà l'infortunato Ter Stegen e abbiamo tutti grande fiducia nelle sue capacità".