Barça, Valverde: "Vogliamo vincere la Champions. Ma col Lione è dura"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Lione: "Aspettiamo da tempo questa sfida, il Lione in casa è forte e per noi sarà una gara complicata. Barcellona troppo difensivo? Mi sorprende questa domanda, magari in certe sfide non abbiamo creato tante occasioni ma direi che siamo una squadra che gioca in modo offensivo. I pochi gol fuori casa? La Champions è difficile, ma con Tottenham e Inter abbiamo segnato in trasferta... I talenti del Lione? Mendy è un grande laterale, Fekir è fondamentale e per fortuna non ci sarà e Depay è importantissimo. Ma in generale mi piace lo stile del Lione. Lo scorso anno contro la Roma? Tutti ne parlavano, dicevano che era un rivale debole e questo non ci ha aiutato. Detto questo non abbiamo riparlato di quella sfida. La nostra ambizione è vincere la Champions, ma no solo la nostra".