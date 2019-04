© foto di Federico Gaetano

Inter, Everton, Tottenham, e adesso anche l'Arsenal. Sono tante le pretendenti per André Gomes, centrocampista in uscita dal Barcellona e attualmente in prestito ai Toffees. Per il 25enne portoghese, come riporta ESPN, per convincere i catalani a cederlo serviranno almeno 30 milioni di euro.