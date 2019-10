Sospiro di sollievo per il Barcellona, che rischiava di perdere il baby-gioiello Ansu Fati per un mese. Il canterano, infatti, non dovrebbe essere convocato dalla Nazionale spagnola per i Mondiali Under-17, in programma in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Fati sarà invece nella lista di Luis de la Fuente e parteciperà ai prossimi impegni dell'Under-21 iberica. Lo riporta AS.