Barcellona, Bartomeu all'Atletico: "Griezmann? Non hanno nulla in mano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La conferenza stampa di presentazione di Griezmann è stata anche l'occasione per Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, per rispondere alle domande dei cronisti presenti anche su altri argomenti. E se su Neymar preferisce glissare ("Siamo qui per presentare Antoine", ha dichiarato), non può certamente esimersi dal fornire una risposta sul duro comunicato dell'Atletico Madrid, che chiedeva 200 milioni e non 120 per liberare il calciatore, in quanto l'accordo coi blaugrana sarebbe stato raggiunto precedentemente alla diminuzione del prezzo della clausola: "Ho già parlato con loro, e non hanno alcuna prova di niente. Io capisco che l'Atletico voglia difendere i suoi interessi, ho parlato anche con Cerezo (presidente dei Colchoneros, ndr) ma ripeto: non c'è nulla. Vedremo come si evolverà la cosa, ma da parte nostra diciamo che abbiamo contattato Griezmann solamente dopo la pubblicazione del video in cui diceva che se ne sarebbe andato (pubblicato a maggio, ndr). Ci siamo incontrati poi con loro per discutere di come pagare la clausola, un prestito da 35 e un riscatto a 85, perché non è facile fare questo tipo di operazioni".