Barcellona, Bartomeu: "Messi rinnoverà". E poi chiude la porta a Neymar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Messi rinnoverà ancora un'altra volta con il Barça prima di ritirarsi, sicuro". Parola di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, che ai microfoni di RKB ha inoltre chiuso la porta a Neymar: "Non ho parlato né con lui né con il suo entourage. Ha un contratto col PSG ed è difficile che lo vendano. Noi non l'abbiamo chiesto, non è possibile che torni".