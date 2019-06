Barcellona, Coutinho non andrà al Man United per rispetto del Liverpool

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho lascerà Barcellona con ogni probabilità. Il brasiliano non ha convinto nella sua esperienza in Catalogna nonostante la significativa cifra investita per lui. Secondo quanto riportato da Sky Sports il giocatore starebbe negoziando col Paris Saint-Germain, mentre è da scartare un ritorno in Premier League. Col blocco del mercato del Chelsea e il Manchester City sotto la lente d'ingrandimento della UEFA rimarrebbe fra le papabili il Manchester United, ipotesi scartata dal giocatore per rispetto dei suoi ex tifosi del Liverpool, club storicamente rivale dei red devils.