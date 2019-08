Barcellona, due mesi di stop per il brasiliano Neto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primi problemi in casa Barcellona, Neto dovrà rimanere fermo per circa due mesi dopo l'infortunio subito durante l'allenamento. Il comunicato è stato diramato dal club blaugrana: l’operazione allo scafoide della mano sinistra è avvenuta con successo, ora il brasiliano ex Juventus e Fiorentina dovrà rimanere fuori per le prossime otto settimane.