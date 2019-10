Per la prima volta oggi pomeriggio il Barcellona ha visto a segno i "tre tenori": il 3-0 contro l'Eibar porta la firma di Griezmann, Messi e Suarez. In verità i tre giocatori avevano giocato insieme poco prima di oggi. A pesare soprattutto i guai fisici di Leo Messi che ha saltato 5 delle 9 partite di Liga e visto parzialmente il campo in altre due gare di campionato e contro il Borussia Dortmund in Champions. Appena 187' insieme prima di oggi, nei quali sono arrivati 2 gol: uno di Griezmann al Villarreal e uno di Suarez all'Inter.