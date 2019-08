Barcellona, emergenza in attacco: contro il Betis solo Griezmann

Emergenza attacco per il Barcellona di Ernesto Valverde, come riportato da Marca. L'allenatore dei catalani dovrà far fronte alle assenze di Suarez, Messi e Dembele: nella sfida contro il Betis soltanto Griezmann sarà disponibile, questo porterà il tecnico a cambiare modulo. Possibile un 4-4-2 o un 4-3-2-1 con il francese unico riferimento nel pacchetto offensivo.