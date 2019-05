L'area sportiva del Barcellona ha deciso: in futuro non verranno acquistati altri giocatori come Kevin Prince Boateng. Cosa significa questo? Semplice. L'ex calciatore del Sassuolo viene considerato un acquisto-toppa che ha sostituito nell'immediato uno o più giocatori infortunati ma che non ha futuro all'interno del club blaugrana. Questo tipo di strategia non verrà più presa in considerazione e quando ci saranno degli infortunati da sostituire, verranno rimpiazzati dai giocatori delle giovanili, come storicamente ha sempre fatto la società catalana. L'esperienza legata al ghanese è stata troppo traumatica per i conti e il rendimento dello stesso centrocampista offensivo, da qui la decisione di tornare al passato premiando la qualità della Masia. A riportarlo è AS.