Barcellona, lo spogliatoio è contrario all'arrivo di Griezmann

Lo spogliatoio del Barcellona non vuole Antoine Griezmann, lo rende nota la trasmissione sportiva El Larguero, precisando che la direzione blaugrana è a conoscenza di ciò. Sempre nella stessa trasmissione, lo storico tecnico delle giovanili del Barça, Carles Rexach, ha dichiarato: "Non lo acquisterei, perché anche se mi piace il suo stile non mi è piaciuto il suo continuo 'vado-resto'. E poi giocherebbe nella stessa posizione di Messi".