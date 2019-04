Barcellona, Luis Suarez si sente ancora protagonista: chiesto il rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luis Suarez vuole il rinnovo del contratto. Come riporta Mundo Deportivo, l'attaccante uruguaiano avrebbe chiesto al Barcellona un nuovo accordo oltre giugno 2021. L'ex Liverpool è infatti consapevole che il club gli sta cercando un sostituto in ottica futura, ma si aspetta di essere protagonista in maglia blaugrana per almeno altri due-tre anni ad alti livelli.