© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Cadena SER, l'esterno d'attacco del Barcellona Malcom è tornato a parlare del suo gol nel Clásico contro il Real Madrid: "Sono molto contento per la mia partita e per il gol, l'avrò rivisto almeno 100 volte. Mi ha sorpreso partire dal 1', ma mi sentivo pronto e sono riuscito a fare una grande gara. Messi mi ha detto di stare tranquillo, per tutta la vita potrò dire ai miei figli e ai miei nipoti di aver giocato col migliore di tutti i tempi. Futuro? Ho quattro anni e mezzo di contratto e voglio trionfare al Barcellona".