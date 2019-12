© foto di Federico De Luca

Sky Sport informa: è praticamente tutto definito per il trasferimento di Rey Manaj, attaccante albanese portato in Serie A dall'Inter e partito ben presto però in cerca di maggiori fortune altrove, dall'Albacete niente meno che al Barcellona. Manca ormai solamente l'ufficialità per il suo trasferimento in blaugrana, che lo vedrà aggregato inizialmente alla squadra B. Manaj firmerà un contratto della durata di quattro anni con la società della Catalogna.