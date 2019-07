Barcellona, nessuna offerta per Umtiti: ma il francese può partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Umtiti, difensore francese del Barcellona, non ha ricevuto nessuna offerta concreta. A riportare l’indiscrezione di mercato il quotidiano iberico Sport, che spiega la situazione del calciatore: il centrale transalpino rimarrà in blaugrana salvo sorprese dell’ultim’ora, anche perché nessun club ha mostrato interesse per l’ex Lione. Il giocatore rimane comunque nella lista dei partenti e in caso di offerte congrue lascerà la Spagna già in questa finestra di mercato.