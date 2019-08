Barcellona-Neymar, al PSG non basta Coutinho e chiede Dembélé

Oggi i quotidiani francesi e catalani hanno fatto il punto sulla trattativa Neymar-Barcellona. Il Paris Saint-Germain non si accontenta del solo Coutinho, ma chiede anche Ousmane Dembélé come contropartita per far tornare l'asso brasiliano al Barça. Proprio i due giocatori erano stati acquistati per far fronte alla cessione di O Ney al PSG nell'estate del 2017.