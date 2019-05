© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uscito nel corso della partita contro l'Eibar di oggi (poi terminata sul 2-2 finale), il difensore Nelson Semedo del Barcellona è stato portato immediatamente in un centro ospedaliero come misura precauzionale per il trauma cranico rimediato dal difensore nel corso di uno scontro di gioco avvenuto con Enrich. Come riferisce proprio la società blaugrana, si tratta però di procedure convenzionali, e non dettate da una presunta gravità del caso.