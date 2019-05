Barcellona, servono 265 milioni per tenere i conti in ordine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una operazione già definita (quella per Frenkie De Jong con l'Ajax) e due da completare. Il Barcellona prima ancora della fine del mese di maggio è fra le protagoniste assolute del prossimo calciomercato. Matthijs De Ligt e Antonie Griezmann sono gli altri due calciatori che presto potrebbero essere ufficializzati dal club catalano con buona pace dei tanti altri estimatori di due.

A livello finanziario, però, i blaugrana devono pensare anche alle cessioni. Come riporta Marca quest'oggi il Barcellona per fronteggiare questi tre grandi colpi e tenere il bilancio in ordine onde evitare le reprimende della UEFA dovrà necessariamente incassare. Quanto? Circa 265 milioni di euro.

Le risorse attuali del Barça, si legge sul quotidiano spagnolo, al momento possono permettere di coprire l'ingaggio di De Jong ma non quello del difensore e della punta francese. Per questo motivo occorrerà anche vedere alcuni dei giocatori oggi presenti nella rosa di Ernesto Valverde. I più gettonati in questo senso sono Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Jasper Cillessen (che ha già chiesto di andarsene essendo finito dietro Ter Stegen nelle gerarchie per la porta), Malcom, André Gomes, Denis Suarez, Rafinha, Nelson Semedo e anche lo stesso Ivan Rakitic.

Da capire quali di questi calciatori verranno effettivamente messi sul mercato dal club fresco campione della Liga.