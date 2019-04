© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Manchester United: "Non possiamo farci rimontare come accaduto con la Roma, speriamo che i nostri tifosi ci spingano e che stavolta possiamo vincere passando il turno. Il Manchester United è una squadra che ha grande voglia di andare avanti, proprio come noi, e non dobbiamo pensare di avere un vantaggio così importante dopo l'andata. Dovremo difendere, ma anche attaccare e dimostrare che siamo più forti. I Red Devils hanno calciatori molto rapidi, a Manchester ci hanno reso tutto complicato e la Champions è sempre difficile. De Gea è uno dei migliori portiere del mondo, sarà dura fargli gol". All'andata il Barcellona ha vinto 1-0 grazie a un'autorete di Shaw.