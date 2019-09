© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nel post-match di Getafe-Barcellona, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha così chiarito quali siano stati i punti fondamentali della vittoria, parlando anche della situazione legata al degente Dembelé: "Dopo un paio di brutte partite in trasferta dovevamo riprenderci, e questa gara era l'ideale perché qui ci troviamo sempre di fronte a match difficili. Se vuoi vincere il campionato devi vincere anche in trasferta contro avversari difficili come il Getafe. Ter Stegen? Non è la prima volta che marca un assist - chiarisce Valverde, come riportato da Marca -, alcuni dei suoi lanci si trasformano in veri e propri passaggi decisivi. Dembelé? L'ho lasciato fuori per precauzione, ha un piccolo fastidio. Se ci sarà con l'Inter non lo so ancora, vorrei rispondervi ma non potrei assicurarvi nulla".