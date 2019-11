© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde non avrà a disposizione il brasiliano Arthur per la sfida contro lo Slavia Praga, ma recupera Samuel Umtiti e Ousmane Dembele. Nell'elenco dei convocati figurano anche Ansu Fati e Alena, mentre sono ancora out Todibo e Junior Firpo.