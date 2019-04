© foto di Imago/Image Sport

Il futuro di James Rodriguez è sempre più lontano da Monaco di Baviera. Uli Hoeness, in un'intervista rilasciata qualche settimana fa, aveva escluso il pagamento di 42 milioni per trattenere una riserva. E le ultime scelte di Kovac hanno confermato questa ipotesi, perché il colombiano è stato escluso dall'11 titolare nelle ultime quattro partite disputate dal Bayern. Solo un addio del tecnico croato potrebbe in qualche modo rimescolare le carte, ma non sembra esserci davvero il desiderio di trattenere il fantasista nella prossima stagione. James tornerà con ogni probabilità a Madrid e si rimetterà a disposizione di Zidane, che deciderà il suo destino. In Italia ci sono Napoli e Milan alla finestra; le qualità del giocatore non si discutono e potrebbe essere un'ottima occasione di mercato.