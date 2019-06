Bayern, continuano i dispetti a Guardiola: obiettivo Rodri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco continua a mettere i bastoni tra le ruote al suo ex tecnico, Pep Guardiola. Dopo l'interesse per Leroy Sané, i bavaresi si preparano a un altro dispetto: nel mirino, infatti, c'è Rodri, centrocampista dell'Atletico Madrid che sembrava a un passo dal trasferimento in Premier. Secondo la Bild, anche il Bayern avrebbe fatto un'offerta per il 22enne, che ha commentato: "Ho chiesto al club di valutare bene tutto. Sarei ipocrita adesso se dessi garanzie. L'unica cosa che posso dire è che ho un contratto e una clausola di rescissione di 70 milioni. Non so cosa accadrà".