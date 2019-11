Bayern, Hitzfeld sponsorizza Wenger: "Qualità umane e professionali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottmar Hitzfeld, ex allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a L'Equipe dell'ipotesi di Arsène Wenger sulla panchina dei bavaresi come sostituto di Niko Kovac, esonerato dopo la sconfitta contro l'Eintracht: "Potrebbe essere una buona soluzione. Wenger ha personalità e comunica serenità, ha grandi qualità umani. Professionalmente non si discute, ha una carriera di tutto rispetto".