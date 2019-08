Bayern, Javi Martinez è tornato in gruppo: a disposizione per lo Schalke

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Niko Kovac che ha recuperato Javi Martinez per la prossima gara di campionato. Il difensore spagnolo ha accusato un problema al ginocchio durante l'amichevole dell'Audi Cup e non ha giocato contro l'Hertha Berlino. Oggi però è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per la seconda gara di Bundesliga contro lo Schalke 04.