Bayern Monaco, interesse per Zaha: ma l'Arsenal è in vantaggio

Il Bayern Monaco si inserisce nella corsa a Wilfried Zaha, attaccante ivoriano del Crystal Palace. Il centravanti 26enne, come riportato da 90min, piace molto ai bavaresi: al momento l'Arsenal è in vantaggio, ma tutto può ancora succedere. Per la corsia sinistra piace anche Leroy Sane anche se il Manchester City non vuole privarsi dell'esterno tedesco.