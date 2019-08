© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima vittoria in campionato per il Bayern Monaco che dopo il pareggio con l'Hertha Berlino, ha travolto lo Schalke 04 con la tripletta di Robert Lewandowski. Dopo la gara Niko Kovac ha detto: "Siamo stati in controllo della gara per tutti i 90 minuti. Non abbiamo concesso nulla allo Schalke 04 e non abbiamo commesso errori in questa gara. È stata un'ottima prestazione".